У Києві в парку викрали бантик з ведмедя
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В оновленій частині парку "Перемога" біля метро "Дарниця" у Києві, невідомі викрали кущі та квіти, а також бантик з ведмедя через чотири дні після відкриття. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КП по Управлінню зелених насаджень Дніпровського району.
"Не встигли відкрити оновлену частину парку "Перемога", як невідомими особами було викрадено кущі та квіти, а ще відірвано бант на улюбленці малечі – ведмежатку", - пишуть на сторінці комунальників у Facebook.
Нагадаємо, що 26 вересня презентували другу чергу оновленого парку “Перемога”, який у вихідні відвідує понад 10 тисяч людей. Першу чергу оновленого парку у столиці відкрили в червні минулого року. Площа парку, де вже зробили капітальний ремонт, - 25 га. Загальна площа парку - 65 га.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві чоловік намагався пограбувати Володимирський собор.