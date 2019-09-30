В Киеве в парке похитили бантик с медведя

"Не успели открыть обновленную часть парка "Победа", как неизвестными лицами были похищенны кусты и цветы, а еще оторвано бант на любимце малышей - медвежонке", - пишут на странице коммунальщиков в Facebook.

Напомним, что 26 сентября презентовали вторую очередь обновленного парка "Победа", который в выходные посещает более 10 тысяч человек. Первую очередь обновленного парка в столице открыли в июне прошлого года. Площадь парка, где уже сделали капитальный ремонт - 25 га. Общая площадь парка - 65 га.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве мужчина пытался ограбить Владимирский собор.