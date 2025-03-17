Столичная станция метро "Вокзальная" возобновила свою работу
Киев • УНН
Станция метро "Вокзальная" в Киеве снова открыта после обнаружения подозрительной коробки. Проверка показала, что предмет не представляет никакой угрозы.
Станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила работу после того, как на ней обнаружили подозрительную коробку. Посторонний предмет не представляет угрозы. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
Станция метро "Вокзальная" работает на вход и выход. Поезда курсируют в обычном режиме. Посторонний предмет проверили – он угрозы не представляет
В КГГА призвали в случае обнаружения забытых на станции вещей информировать работника станции или полиции – самостоятельно рассматривать содержимое опасно.
Напомним
В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку, станцию временно закрыли на вход и выход.