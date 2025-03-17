Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Станція метро "Вокзальна" у Києві відновила роботу після того, як на ній виявили підозрілу коробку. Сторонній предмет не становить загрози. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.

Станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід. Поїзди курсують у звичайному режимі. Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали у разі виявлення забутих на станції речей інформувати працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно.

Нагадаємо

У Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку, станцію тимчасово закрили на вхід і вихід.