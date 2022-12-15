Устойчивость, восстановление и реконструкция: Совет Европы принял рекордный план помощи для Украины

ukru
Эксклюзив
16:00 • 53365 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 116839 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 124069 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107473 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102346 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 86833 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110546 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135907 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122940 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136678 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132533 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128556 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114135 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 64825 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 53789 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 226088 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256685 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195246 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200718 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236124 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 64825 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114135 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118303 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125912 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141079 просмотра
Актуальное
Устойчивость, восстановление и реконструкция: Совет Европы принял рекордный план помощи для Украины

Устойчивость, восстановление и реконструкция: Совет Европы принял рекордный план помощи для Украины

Киев • УНН

 • 1273358 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Комитет министров Совета Европы принял рекордный план действий для Украины на 2023-2026 годы стоимостью 50 миллионов евро.

Об этом сообщается на сайте Совета Европы, пишет УНН.

Цитата

“План действий “Устойчивость, восстановление и реконструкция” (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Это часть вклада нашей Организации в процесс восстановления и восстановления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями. Новый План действий имеет целью повысить устойчивость государственных институций путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека”, — сказала Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич.

Детали

План действий направлен на поддержку программы реформ Украины с европейской перспективой после решения Европейского Совета от 23 июня 2022 года о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС. Общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн. евро, что делает его крупнейшим в истории бюджетом План действий Совета Европы для отдельных стран.

Совет Европы будет работать с украинскими властями для решения ее насущных потребностей и приоритетов, включая поддержку реализации шагов, изложенных в заключении Европейской Комиссии по заявке Украины на членство, в частности в сферах судейства, коррупции и отмывания денег, свободы слова и СМИ, а также усиление защиты прав государственных меньшинств.

Напомним

На этой неделе Европейский парламент согласовал кредит Украине от ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год.

Европейскому Союзу удалось 12 декабря договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.

Как сообщалось, Венгрия 12 декабря вечером добилась от стран ЕС снижения суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы