Устойчивость, восстановление и реконструкция: Совет Европы принял рекордный план помощи для Украины

Цитата

“План действий “Устойчивость, восстановление и реконструкция” (2023-2026) был разработан в тесной консультации с украинскими властями. Это часть вклада нашей Организации в процесс восстановления и восстановления страны, столкнувшейся с жестокой агрессией Российской Федерации и огромными разрушениями. Новый План действий имеет целью повысить устойчивость государственных институций путем укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека”, — сказала Генеральный секретарь Мария Пейчинович Бурич.

Детали

План действий направлен на поддержку программы реформ Украины с европейской перспективой после решения Европейского Совета от 23 июня 2022 года о предоставлении стране статуса кандидата в ЕС. Общий бюджет четырехлетней программы сотрудничества оценивается в 50 млн. евро, что делает его крупнейшим в истории бюджетом План действий Совета Европы для отдельных стран.

Совет Европы будет работать с украинскими властями для решения ее насущных потребностей и приоритетов, включая поддержку реализации шагов, изложенных в заключении Европейской Комиссии по заявке Украины на членство, в частности в сферах судейства, коррупции и отмывания денег, свободы слова и СМИ, а также усиление защиты прав государственных меньшинств.

Напомним

На этой неделе Европейский парламент согласовал кредит Украине от ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год.

Европейскому Союзу удалось 12 декабря договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.

Как сообщалось, Венгрия 12 декабря вечером добилась от стран ЕС снижения суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.