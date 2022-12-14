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Європарламент погодив надання Україні 18 мільярдів євро

Європарламент погодив надання Україні 18 мільярдів євро

Київ • УНН

 • 670042 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Європейський парламент погодив кредит Україні від ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік, повідомили у євроінституції, пише УНН.

Цитата

"У середу депутати Європарламенту погодили оновлений регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки обсягом 18 мільярдів євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Європарламент, як повідомляється, ухвалив у межах так званої термінової процедури запропоновану Радою ЄС зміну в регламенті "Макрофінансова допомога плюс", яка дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами кредиту - як альтернатива бюджету ЄС.

Довгостроковий кредит, який надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, як очіується, покриє основні витрати України на послуги у цивільному секторі, включаючи утримання лікарень, шкіл та забезпечення житлом. Він також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка постійно зазнає атак з боку росії.

Доповнення

Європейському Союзу вдалося 12 грудня домовитися про 18 мільярдів євро фінансової допомоги для України на 2023 рік, по 1,5 мільярда євро щомісяця.

Як повідомлялося, Угорщина 12 грудня ввечері добилася від країн ЄС зниження суми, що підпадає під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

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