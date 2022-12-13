Еврокомиссия подтвердила договоренность о 18 млрд евро Украине на следующий год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейскому Союзу удалось договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно. Это подтвердила сегодня во время выступления на конференции для помощи Украине президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.
Цитата
"Как мы все знаем и слышали, Украина... нуждается в прямой финансовой поддержке. В течение этого года Европейский Союз, государства-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и я имею очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно – или же стабильном потоке прямой поддержки бюджета. Я хочу поблагодарить вас, премьер-министр (Чехии Петер) Фиала, за лидерство в переговорах как председателя (Чехия сейчас председательствует в Совете ЕС - ред.). Так что это замечательное сотрудничество вчера вечером действительно принесло большой успех", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним
Венгрия 12 декабря вечером добилась от стран ЕС снижения суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.