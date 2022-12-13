Еврокомиссия подтвердила договоренность о 18 млрд евро Украине на следующий год

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"Как мы все знаем и слышали, Украина... нуждается в прямой финансовой поддержке. В течение этого года Европейский Союз, государства-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и я имею очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно – или же стабильном потоке прямой поддержки бюджета. Я хочу поблагодарить вас, премьер-министр (Чехии Петер) Фиала, за лидерство в переговорах как председателя (Чехия сейчас председательствует в Совете ЕС - ред.). Так что это замечательное сотрудничество вчера вечером действительно принесло большой успех", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним

Венгрия 12 декабря вечером добилась от стран ЕС снижения суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.