Єврокомісія підтвердила домовленість про 18 млрд євро Україні на наступний рік

Цитата

"Як ми всі знаємо і чули, Україна... потребує прямої фінансової підтримки. Протягом цього року Європейський Союз, держави-члени та його фінансові установи надали понад 19 мільярдів євро. Ми дивимося на наступний рік, і я маю дуже хороші новини, бо вчора ввечері вдалося домовитися про 18 мільярдів євро для України, по 1,5 мільярда євро щомісяця – або ж стабільний потік прямої підтримки бюджету. Я хочу подякувати вам, прем'єр-міністр (Чехії Петер) Фіала, за лідерство у переговорах як голова (Чехія нині головує у Раді ЄС - ред.). Тож ця чудова співпраця вчора ввечері справді принесла великий успіх", - зауважила фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Угорщина 12 грудня увечері добилася від країн ЄС зниження суми, яка потрапляє під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.