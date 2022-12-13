Єврокомісія підтвердила домовленість про 18 млрд євро Україні на наступний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Європейскому Союзу вдалося домовитися про 18 мільярдів євро фінансової допомоги для України на 2023 рік, по 1,5 мільярда євро щомісяця. Це підтвердила сьогодні під час виступу на конференції для допомоги Україні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
Цитата
"Як ми всі знаємо і чули, Україна... потребує прямої фінансової підтримки. Протягом цього року Європейський Союз, держави-члени та його фінансові установи надали понад 19 мільярдів євро. Ми дивимося на наступний рік, і я маю дуже хороші новини, бо вчора ввечері вдалося домовитися про 18 мільярдів євро для України, по 1,5 мільярда євро щомісяця – або ж стабільний потік прямої підтримки бюджету. Я хочу подякувати вам, прем'єр-міністр (Чехії Петер) Фіала, за лідерство у переговорах як голова (Чехія нині головує у Раді ЄС - ред.). Тож ця чудова співпраця вчора ввечері справді принесла великий успіх", - зауважила фон дер Ляєн.
Нагадаємо
Угорщина 12 грудня увечері добилася від країн ЄС зниження суми, яка потрапляє під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.