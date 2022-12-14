Европарламент согласовал предоставление Украине 18 миллиардов евро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Европейский парламент согласовал кредит Украине от ЕС на 18 миллиардов евро на 2023 год, сообщили в евроинституте, пишет УНН.
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"В среду депутаты Европарламента согласовали обновленный регламент, позволяющий перечислить пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро Украине после того, как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение", - говорится в сообщении.
Детали
Европарламент, как сообщается, принял в рамках так называемой срочной процедуры предложенное Советом ЕС изменение в регламенте "Макрофинансовая помощь плюс", которое позволяет 26 государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита как альтернатива бюджету ЕС.
Долгосрочный кредит, предоставляемый на льготных условиях, но при условии проведения реформ, как ожидается, покроет основные расходы Украины на общественные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны россии.
Дополнение
Европейскому Союзу удалось 12 декабря договориться о 18 миллиардах евро финансовой помощи для Украины на 2023 год, по 1,5 миллиарда евро ежемесячно.
Как сообщалось, Венгрия 12 декабря вечером добилась от стран ЕС снижения суммы, подпадающей под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро.