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Стійкість, відновлення та реконструкція: Рада Європи ухвалила рекордний план допомоги для України

Стійкість, відновлення та реконструкція: Рада Європи ухвалила рекордний план допомоги для України

Київ • УНН

 • 1273360 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті Ради Європи, пише УНН.

Цитата

“План дій “Стійкість, відновлення та реконструкція” (2023-2026) був розроблений у тісній консультації з українською владою. Це частина внеску нашої Організації у процес відбудови та відновлення країни, яка зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями. Новий План дій має на меті підвищити стійкість державних інституцій шляхом зміцнення демократичного врядування та верховенства права, а також захисту прав людини”, — сказала Генеральний секретар Марія Пейчинович Бурич.

Деталі

План дій спрямований на підтримку програми реформ України з європейською перспективою після рішення Європейської Ради від 23 червня 2022 року про надання країні статусу кандидата в ЄС.. Загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється в 50 млн євро, що робить його найбільшим в історії бюджетом Плану дій Ради Європи для окремих країн.

Рада Європи працюватиме з українською владою для вирішення її нагальних потреб і пріоритетів, включаючи підтримку реалізації кроків, викладених у висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство, зокрема у сферах суддівства, корупції та відмивання грошей, свободи слова та ЗМІ, а також посилення захисту прав національних меншин.

Нагадаємо

Цього тижня Європейський парламент погодив кредит Україні від ЄС на 18 мільярдів євро на 2023 рік.

Європейському Союзу вдалося 12 грудня домовитися про 18 мільярдів євро фінансової допомоги для України на 2023 рік, по 1,5 мільярда євро щомісяця.

Як повідомлялося, Угорщина 12 грудня ввечері добилася від країн ЄС зниження суми, що підпадає під заморожування фінансування Будапешта, в обмін на зняття вето з ключових питань, включаючи пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

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