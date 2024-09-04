Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинская пловчиха Анна Стеценко завоевала третью медаль на Паралимпийских играх в Париже. Произошло это на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. Спорт.

Детали

В квалификации Стеценко показала третий результат, преодолев дистанцию за 1:01.82 минуты. Опередили украинку бразильянка Мария-Каролина Гомес Сантьяго и японка Аяно Цудзиути.

Первые 50 метров финала Стеценко преодолела четвертой: кроме бразильянки и японки пропустила вперед еще итальянку Алессио Берру. Однако на втором бассейне опередила не только Берру, но и Цудзиути, став в итоге серебряным призером.

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Дополнение

Всего на Играх в Париже Стеценко получила две медали. Причем обе в течение одного соревновательного дня: сначала украинская пловчиха стала серебряным призером 100-метровки на спине, после чего получила «бронзу» на 400-метровке вольным стилем

Напомним,

Двое украинских спортсменов Ярослав Денисенко, «серебро» - Максим Веракса завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024. Ребята завоевали «золото» и «серебро».