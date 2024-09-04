Стеценко здобула срібло на Паралімпіаді-2024 у плаванні
Київ • УНН
Українська плавчиня Анна Стеценко виборола срібну медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12 на Паралімпійських іграх у Парижі. Це її третя нагорода на цих Іграх, раніше вона здобула срібло та бронзу.
Українська плавчиня Анна Стеценко здобула третю медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Сталося це на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне. Спорт.
Деталі
У кваліфікації Стеценко показала третій результат, подолавши дистанцію за 1:01.82 хвилини. Випередили українку бразилійка Марія-Кароліна Гомес Сантьяго та японка Аяно Цудзіуті.
Перші 50 метрів фіналу Стеценко подолала четвертою: крім бразилійки та японки пропустила вперед ще італійку Алессіо Берру. Проте на другому басейні випередила не лише Берру, але й Цудзіуті, ставши у підсумку срібною призеркою.
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Доповнення
Загалом на Іграх у Парижі Стеценко здобула дві медалі. Причому обидві впродовж одного змагального дня: спершу українська плавчиня стала срібною призеркою 100-метрівки на спині, після чого здобула "бронзу" на 400-метрівці вільним стилем
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