Українці Денисенко та Веракса здобули" золото" і "срібло" у плаванні на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли золоту і срібну медалі у плаванні вільним стилем на 100 м у класі S12. Денисенко фінішував першим з результатом 53.11 секунди, Веракса - другим з часом 53.64.
У середу, 4 вересня, двоє українських спортсменів Ярослав Денисенко, "срібло" — Максим Веракса завоювали подвійний подіум на Паралімпіаді-2024. Хлопці здобули "золото" і "срібло". Про це пише УНН з посиланням на Суспільне. Спорт.
Деталі
Денисенко тріумфував завдяки ривку на заключному з двох басейнів: з четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53.11 секунди.
0.53 секунди партнерові за збірній поступився Максим Веракса, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.
Таким чином трійка призерів виглядає наступним чином на Паралімпіаді-2024 у дисципліні "Плавання вільним стилем (100 м, клас S12)" виглядає наступним чином:
- Ярослав Денисенко (Україна) 53.11 секунди
- Максим Веракса (Україна) 53.64
- Раман Салей (Азербайджан) 53.65
...
7. Ілля Яременко (Україна) 54.63
Нагадаємо
Українські плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов здобули подвійний подіум у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7. Спортсмени вибори "золото" та "срібло" відповідно.