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Українці Денисенко та Веракса здобули" золото" і "срібло" у плаванні на Паралімпіаді-2024

Українці Денисенко та Веракса здобули" золото" і "срібло" у плаванні на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 60945 перегляди

Ярослав Денисенко та Максим Веракса вибороли золоту і срібну медалі у плаванні вільним стилем на 100 м у класі S12. Денисенко фінішував першим з результатом 53.11 секунди, Веракса - другим з часом 53.64.

У середу, 4 вересня, двоє українських спортсменів Ярослав Денисенко, "срібло" — Максим Веракса завоювали подвійний подіум на Паралімпіаді-2024. Хлопці здобули "золото" і "срібло". Про це пише УНН з посиланням на Суспільне. Спорт.

Деталі

Денисенко тріумфував завдяки ривку на заключному з двох басейнів: з четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53.11 секунди.

0.53 секунди партнерові за збірній поступився Максим Веракса, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці.

Таким чином трійка призерів виглядає наступним чином на Паралімпіаді-2024 у дисципліні "Плавання вільним стилем (100 м, клас S12)" виглядає наступним чином:

  1. Ярослав Денисенко (Україна) 53.11 секунди
  2. Максим Веракса (Україна) 53.64
  3. Раман Салей (Азербайджан) 53.65

...

7. Ілля Яременко (Україна) 54.63

Нагадаємо

Українські плавці Юрій Шенгур та Андрій Трусов здобули подвійний подіум у плаванні на дистанції 100 метрів на спині у класі S7. Спортсмени вибори "золото" та "срібло" відповідно.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт

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