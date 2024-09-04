Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Ярослав Денисенко и Максим Веракса завоевали золотую и серебряную медали в плавании вольным стилем на 100 м в классе S12. Денисенко финишировал первым с результатом 53.11 секунды, Веракса - вторым со временем 53.64.
В среду, 4 сентября, двое украинских спортсменов Ярослав Денисенко, «серебро» - Максим Веракса завоевали двойной подиум на Паралимпиаде-2024. Ребята завоевали «золото» и «серебро». Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне. Спорт.
Детали
Денисенко торжествовал благодаря рывку на заключительном из двух бассейнов: с четвертого места выплыл на первое место с результатом 53.11 секунды.
0.53 секунды партнеру по сборной уступил Максим Веракса, который первым доплывал стартовые 50 метров дистанции. Третий украинец в финале, Илья Яременко, финишировал на седьмой строчке.
Таким образом тройка призеров выглядит следующим образом на Паралимпиаде-2024 в дисциплине «Плавание вольным стилем (100 м, класс S12)» выглядит следующим образом:
- Ярослав Денисенко (Украина) 53.11 секунды
- Максим Веракса (Украина) 53.64
- Раман Салей (Азербайджан) 53.65
...
7. Илья Яременко (Украина) 54.63
Напомним,
Украинские пловцы Юрий Шенгур и Андрей Трусов получили двойной подиум в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S7. Спортсмены выборы «золото» и «серебро» соответственно.