Степанов считает, что сейчас области будут очень быстро переходить в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине сейчас области будут очень быстро переходить к "красному" уровню эпидопасности. Такое мнение высказал бывший министр охраны и здоровья Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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"Я думаю, что области сейчас будут очень быстро переходить к "красному" уровню єпидопасности, а это локдаун. Сейчас уже пять областей (в "красной" зоне - ред.) и они будут добавляться ... И, к сожалению, мы имеем очень быстрое заполнение коек", - сказал Степанов.
Детали
Степанов привел пример заполненности COVID-кроватей в Славянске.
"Могу привести пример, у меня мой отец главный врач в больнице города Славянск. Они в пятницу в обед открывают отделение на 80 коек, суббота-воскресенье, в понедельник все 80 коек заполнены", - рассказал Степанов.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения не исключают, что в ближайшее время "красный" уровень можно будет установить также в других областях.
Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что в Украине заполненность коек для приема больных COVID-19 в медицинских учреждениях составляет около 60%.