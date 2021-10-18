Степанов вважає, що зараз області будуть дуже швидко переходити до “червоної” зони

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“Я думаю, що області зараз будуть дуже швидко переходити до „червоного“ рівня епіднебезпеки, а це локдаун. Зараз вже п’ять областей (в „червоні“ зоні — ред) і вони будуть додаватися... І на жаль ми маємо дуже швидке заповнення ліжок”, — сказав Степанов.

Деталі

Степанов навів приклад заповненості COVID-ліжок в Слов’янську.

“Можу привести приклад, в мене мій батько головний лікар в лікарні міста Слов’янськ. Вони в п’ятницю в обід відкривають відділення на 80 ліжок, субота-неділя, в понеділок всі 80 ліжок заповнені”, — розповів Степанов.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров’я не виключають, що найближчим часом “червоний” рівень можна буде встановити також в інших областях.



Наразі в “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 у медичних закладах становить близько 60%.