У МОЗ заявили, що не виключають розширення "червоної" зони найближчим часом

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“Не виключено, що найближчим часом „червоний“ рівень можна буде встановити також в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах”, — розповів Кузін.

Додамо, що Кузін не уточнив, які саме області можуть перейти до “червоної” зони.

Доповнення

З понеділка, 18 жовтня, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області увійшли до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Окрім того, з 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.



Нагадаємо, Київ та 13 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.