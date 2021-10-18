Відсьогодні 4 області України перейшли в “червону” зону

Деталі

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — написав Немчінов.

Доповнення

З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Школи у Дніпрі після введення в регіоні "червоної" зони карантину йдуть на канікули з 18 жовтня, на тиждень раніше запланованого.