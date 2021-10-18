С сегодняшнего дня 4 области Украины перешли в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. С понедельника, 18 октября, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области войдут в "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Детали
Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021” красный “уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности ”, - написал Немчинов.
Дополнение
С пятницы, 15 октября, Херсонская область вошла в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Школы в Днепре после введения в регионе “красной” зоны карантина идут на каникулы с 18 октября, на неделю раньше запланированного.