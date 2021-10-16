"Червона" зона: у Дніпрі школи йдуть на канікули раніше запланованого

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“Після... рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щодо встановлення “червоного” рівня епідемічної небезпеки та враховуючи рекомендації що до початку канікул з 18 жовтня Міністерством освіти і науки України, з метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми вимушені розпочати канікули з 18 жовтня 2021 року", - вказано у повідомленні департменту.

Деталі

Вказано, що садочки працюють у звичайному режимі.

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Доповнення

З понеділка, 18 жовтня, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області увійдуть до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Наразі у "червоній" зоні Херсонщина.