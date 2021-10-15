Відразу чотири області з 18 жовтня переходять у "червону зону"

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. З понеділка, 18 жовтня, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області увійдуть до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це написав у Telegram-каналі міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.

Деталі

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — написав Немчінов.

Доповнення

З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Нагадаємо, починаючи з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.

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