Відразу чотири області з 18 жовтня переходять у "червону зону"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. З понеділка, 18 жовтня, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області увійдуть до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це написав у Telegram-каналі міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
Деталі
Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Цитата
“За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для „червоного“ рівня епідемічної небезпеки”, — написав Немчінов.
Доповнення
З п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Нагадаємо, починаючи з 23 вересня в усіх регіонах України встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.