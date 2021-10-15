Сразу четыре области с 18 октября переходят в "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. С понедельника, 18 октября, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области войдут в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
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Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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“По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности”, — написал Немчинов.
Дополнение
С пятницы, 15 октября, Херсонская область вошла в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Напомним, начиная с 23 сентября во всех регионах Украины установлен “желтый” уровень эпидопасности.