Осінні канікули в київських школах розпочнуться за графіком - КМДА

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“Причин для дострокового початку осінніх канікул немає. Наразі в школах Києва на Covid-19 хворіє трохи більше ніж 800 учнів, а це менше ніж 0,3% від загальної кількості столичних школярів”, — заявив Мондриївський.

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За його словами, станом на сьогодні, в усіх закладах освіти вже вакциновано понад 86% працівників, що є однією з основних умов очної роботи. Він зазначив, що враховуючи темпи вакцинації, вже до кінця жовтня буде вакциновано практично 100% співробітників.

Він також додав, що станом на сьогодні майже в усіх закладах освіти увімкнули опалення, а за вихідні до опалення підключать всі заклади освіти, яких у місті понад 900. Таким чином, в місті створені всі умови для безпечного продовження освітнього процесу.

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Відповідно до рішення Кабміну, освітній процес не має зупинятися навіть у тих регіонах, які потрапили до червоної зони, але за умови 100 відсоткової вакцинації працівників закладу освіти.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України ініціювало дострокові шкільні канікули з 18 жовтня. Зокрема, повідомлялося, що у Львові учнів 5-11 класів з 18 жовтня відправлять на однотижневий карантин.

А у Херсоні через збільшення випадків коронавірусу перенесли осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня.

Станом на 11 жовтня динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей, на жаль, поки що не досягли позначки у 80%.