У Львові школярі 5-11 класів з 18 жовтня підуть на тижневий карантин

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“Що стосується навчання дітей, з 18 жовтня, на тиждень часу, діти 5-11 класів переходять на дистанційне навчання. Діти з 1 по 4 і дошкілля нормально наразі займаються”, — заявив Садовий.

Деталі

Зокрема, мер Львова відзначив, що потім у школярів розпочнуться канікули, які триватимуть до 31 жовтня.

“Це буде можливість два з половиною тижні зробити такий розрив цієї хвилі яку ми сьогодні спостерігаємо”, — повідомив Садовий.

Щодо університетів, коледжів, училищ, вищих шкіл, мер наполягає аби з 18 по 31 жовтня навчання відбувалося онлайн.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 жовтня, — понад 16,3 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.

У Львівській області за останню добу зафіксували 1237 випадків за добу.