Новий антирекорд осені: в Україні вже 2,5 млн випадків COVID-19, за добу - 16 362

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,5 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 жовтня, - понад 16,3 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.