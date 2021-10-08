Новый антирекорд осени: в Украине уже 2,5 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 362

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 октября, - более 16,3 тысячи, новый антирекорд этой осени, такой цифры не было с апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.