Во Львове школьники 5-11 классов с 18 октября пойдут на недельный карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Во Львове учащихся 5-11 классов с 18 октября отправят на однонедельный карантин. Об этом во время брифинга заявил мэр города Андрей Садовый, передает УНН.
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“Что касается обучения, с 18 октября, на неделю времени, дети 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Дети с 1 по 4 и дошкольного нормально сейчас занимаются”, — заявил Садовый.
Детали
В частности, мэр Львова отметил, что потом у школьников начнутся каникулы, которые продлятся до 31 октября.
“Это будет возможность две с половиной недели сделать такой разрыв этой волны которую мы сегодня наблюдаем”, — сообщил Садовый.
Касательно университетов, колледжей, училищ, вузов, мэр настаивает чтобы с 18 по 31 октября обучении онлайн.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,5 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 октября, — более 16,3 тысячи, новый антирекорд этой осенью, такой цифры не было с апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысяч человек, что на уровне показателя предыдущего дня.
Во Львовской области за последние сутки зафиксировали 1237 случаев в сутки.