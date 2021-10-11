Вакцинація освітян: у шести областях не досягли позначки у 80%

Деталі

За даними МОН, найвищий показник демонструє Миколаївська область. Однією і двома дозами тут уже щеплено понад 98% вчителів. Харківська область досягла показника у майже 91%, Луганська — 90%, Донецька — 89,6%.

“Наразі динаміка вакцинації освітян по всіх областях є позитивною, і лише шість областей, на жаль, поки що не досягли позначки у 80%. А саме — Херсонська — 73% вакцинованих освітян, Рівненська — 74,3%, Волинська — 76%, Івано-Франківська — 77,8%, Одеська — 78,3%, Львівська — 79%”, — йдеться в повідомленні.

Стосовно дистанційної форми навчання, у МОН повідомили, що станом на 1 жовтня через відсутність достатньої кількості вакцинованих працівників майже 15% українських шкіл працювали в он-лайн режимі.

"Сьогодні таких лишилося 7%. Й більшість з них перебувають буквально на порозі відновлення очного навчального процесу. На канікулах від сьогодні знаходяться 24 школи, — додали у МОН.

Нагадаємо

Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. До нього увійшли і освітяни.