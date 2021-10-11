Вакцинация работников образования: в шести областях не достигли отметки в 80%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей, к сожалению, пока не достигли отметки в 80%. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, передает УНН.
Детали
По данным Минобразования, самый высокий показатель демонстрирует Николаевская область. Одной и двумя дозами здесь уже привито более 98% учителей. Харьковская область достигла показателя в почти 91%, Луганская - 90%, Донецкая - 89,6%.
"Сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей, к сожалению, пока не достигли отметки в 80%. А именно - Херсонская - 73% вакцинированных педагогов, Ровенская - 74,3%, Волынская - 76%, Ивано-Франковская - 77,8%, Одесская - 78,3%, Львовская - 79%", - говорится в сообщении.
Относительно дистанционной формы обучения, в Минобразования сообщили, что по состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в он-лайн режиме.
"Сегодня таких осталось 7%. И большинство из них находятся буквально на пороге восстановления очного учебного процесса. На каникулах с сегодняшнего дня находятся 24 школы", - добавили в Минобразования.
Напомним
На прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательными. В него вошли и педагоги.