Осенние каникулы в киевских школах начнутся по графику - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Осенние каникулы в киевских школах начнутся по графику - с 25 октября. Об этом в среду сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.
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“Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева на Covid-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников”, — заявил Мондриевский.
Детали
По его словам, на сегодня во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий глазной работы. Он отметил, что, учитывая темпы вакцинации, уже до конца октября будет вакцинировано практически 100% сотрудников.
Он также добавил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.
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Согласно решению Кабмина, образовательный процесс не имеет останавливаться даже в тех регионах, которые попали в красной зоне, но при условии 100-процентной вакцинации работников учебного заведения.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины инициировало досрочные школьные каникулы с 18 октября. В частности, сообщалось, что во Львове учащихся 5-11 классов с 18 октября отправят на однонедельный карантин.
А в Херсоне из-за увеличения случаев коронавируса перенесли осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября.
По состоянию на 11 октября динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей, к сожалению, пока не достигли отметки в 80%.