У Херсоні через коронавірус перенесли шкільні канікули

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11 жовтня відбулась комісія ТЕБ та НС, на якій розглядали питання укладання договорів на постачання газу в освітні заклади та високий рівень захворюваності на Covid-19.

За інформацією начальниці управління охорони здоров’я Херсонської міської ради Світлани Межерицької, тільки за вихідні у Херсоні зафіксовано 700 випадків захворювання на коронавірус. У лікарнях немає вільних місць.

Аби розірвати цей ланцюг, в.о. заступника міського голови Сергій Циганок запропонував перенести осінні канікули з 1 листопада на 18 жовтня. Пропозицію підтримали одноголосно, тож школярі відпочиватимуть з 18 до 24 жовтня.

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