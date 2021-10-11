В Херсоне из-за коронавируса перенесли школьные каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Херсоне из-за увеличения случаев коронавируса перенесли осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября. Об этом говорится на сайте мэрии, пишет УНН.
Детали
11 октября состоялась комиссия ТЭБ и ЧС, на котором рассматривался вопрос заключения договоров на поставку газа в образовательные учреждения и высокий уровень заболеваемости Covid-19.
По информации начальницы управления здравоохранения Херсонской городского совета Светланы Межерицкий, только за выходные в Херсоне зафиксировано 700 случаев заболевания коронавирус. В больницах нет свободных мест.
Чтобы разорвать эту цепь, и.о. заместителя городского головы Сергей Цыганок предложил перенести осенние каникулы с 1 ноября на 18 октября. Предложение поддержали единогласно, поэтому школьники будут отдыхать с 18 по 24 октября.
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