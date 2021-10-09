Херсонщина заходить у "червону" зону: у МОЗ кажуть, рішення щодо регіону ухвалить держкомісія

Цитата:

"За результатами робочої поїздки на Херсонщину провели засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Епідситуація в області ускладнена. За критеріями область заходить у червоний рівень епідемічної небезпеки. На найближчому засіданні державної комісії ТЕБ та НС прийматимемо подальше рішення щодо регіону", - написав він у Facebook.

Деталі

З його слів, "якщо минулі хвилі область пройшла у зеленому та жовтому рівні епіднебезпеки, то наразі ситуація зовсім інша".

Також він повідомив, що медики наводять цифри: за останній місяць лише 3% вакцинованих звернулись за медичною допомогою і перенесли хворобу легко - не потребували ні кисневої терапії, ні реанімації.

Раніше

У мережі обговорювали можливе внесення двох регіонів до "червоної" зони - Харківщини та Херсонщини з 10 жовтня. На Харківщині сказали, що говорити про це передчасно.