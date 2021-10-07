У мережі обговорюють можливе внесення двох регіонів до "червоної" зони: на Харківщині кажуть, говорити про це передчасно

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"Якщо буде засідання державного рівня, нам повідомлять. І після вже засідання будуть якісь висновки, тому протокол, ми не можемо на нього спиратися, якщо не було ще самого засідання комісії. Тільки після неї ми будемо вже давати якісь висновки та надавати якісь коментарі", — сказав Хаустов.

"Зараз очікуємо повідомлення з Києва, як тільки воно буде, ми обов'язково будемо збиратися і далі коментувати всю ситуацію", — додав він.

Деталі

При цьому Хаустов не уточнив, якими можуть бути обмеження у разі введення у регіоні "червоної" зони.

"Після засідання державної комісії вже будуть дані роз'яснення, тому ще на території України ще не було введено "червоної" зони, і тільки після введення будуть надані нам рекомендації, і далі вже будемо застосовувати їх до населення і давати рекомендації вже на регіональному рівні", - вказав він.

Що було раніше

Раніше у мережі, з посиланням на фото нібито проекту протоколу позачергового засідання державної комісії ТЕБ і НС, з'явилася інформація, що на територіях Харківської та Херсонської областей можуть посилити карантинні заходи - нібито вже з 10 жовтня до "червоної" зони. Зазначимо, документ не підписаний і не завірений. Офіційної інформації з приводу цього немає.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.