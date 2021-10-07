В сети обсуждают возможное внесение двух регионов в "красную" зону: в Харьковской области говорят, вести речь об этом преждевременно

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"Если будет заседание государственного уровня, нам сообщат. И после уже заседания будут какие-то выводы, поэтому протокол, мы не можем на него опираться, если не было еще самого заседания комиссии. Только после нее мы будем уже давать какие-то выводы и давать какие-то комментарии", - сказал Хаустов.

"Сейчас ожидаем сообщение из Киева, как только оно будет, мы обязательно будем собираться и дальше комментировать всю ситуацию", - добавил он.

Детали

При этом Хаустов не уточнил, какими могут быть ограничения в случае введения в регионе "красной" зоны.

"После заседания государственной комиссии уже будут даны разъяснения, ведь на территории Украины еще не было введено "красной" зоны, и только после введения будут предоставлены нам рекомендации, и дальше уже будем применять их к населению и давать рекомендации уже на региональном уровне", - указал он.

Что было ранее

Ранее в сети, со ссылкой на фото якобы проекта протокола внеочередного заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС, появилась информация, что на территории Харьковской и Херсонской областей могут усилить карантинные мероприятия - якобы уже с 10 октября до "красной" зоны. Отметим, документ не подписан и не заверен. Официальной информации по этому поводу нет.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.