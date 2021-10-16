"Красная" зона: в Днепре школы уходят на каникулы раньше запланированного
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Школы в Днепре после введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы с 18 октября, на неделю раньше запланированного. Об этом накануне сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепровской городского совета, пишет УНН.
Цитата:
"После... решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по установлению "красного" уровня эпидемической опасности и учитывая рекомендации по началу каникул с 18 октября Министерством образования и науки Украины, с целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 годаа", - указано в сообщении департмента.
Детали
Указано, что детсады работают в обычном режиме.
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Дополнение
С понедельника, 18 октября, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области войдут в "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Сейчас в "красной" зоне Херсонская область.