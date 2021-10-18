В Минздраве заявили, что не исключают расширения "красной" зоны в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения не исключают, что в ближайшее время “красный” уровень можно будет установить также в других областях. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Не исключено, что в ближайшее время „красный“ уровень можно будет установить также в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах”, — рассказал Кузин.
Добавим, что Кузин не уточнил, какие именно области могут перейти к “красной” зоне.
Дополнение
С понедельника, 18 октября, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области вошли в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Кроме того, с 15 октября, Херсонская область вошла в “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Напомним, Киев и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженность коек с кислородом и повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности.