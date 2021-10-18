В Україні COVID-ліжка у лікарнях зайняті майже на 60% - МОЗ

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 у медичних закладах становить близько 60%. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Наразі 57% ліжок, які призначені для лікування хворих на коронавірусну хворобу зайняті і за минулий тиждень COVID-19 забрав життя 2300 людей, що на 22% більше ніж тижнем раніше. За весь час пандемії 53% летальних випадків серед хворих на COVID-19 прийшлось на вікову групу 70+ і ще майже 29% смертей було зафіксовано в українців віком 60-69 років. Тобто люди 60+ років перебувають в найбільшій зоні ризику”, — розповів Кузін.

Деталі

Він додав, що станом на 11 жовтня Центром громадського здоров’я було офіційно повідомлено про те, що штам “Дельта” вже реєструється в кожній області країни.

“Офіційно було зареєстровано 1847 випадків, які були лабораторно підтверджені”, — сказав Кузін.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, — 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,1 тисячі осіб, що менше показника днем раніше.

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