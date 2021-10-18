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В Украине COVID-кровати в больницах заняты почти на 60% - МОЗ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине заполненность коек для приема больных COVID-19 в медицинских учреждениях составляет около 60%. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусной болезнью заняты и за неделю COVID-19 унес жизни 2300 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии 53% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+ и еще почти 29% смертей было зафиксировано у украинцев в возрасте 60-69 лет. То есть люди 60+ лет находятся в наибольшей зоне риска”, — рассказал Кузин.

Детали

Он добавил, что по состоянию на 11 октября Центром общественного здоровья было официально сообщено о том, что штамм “Дельта” уже регистрируется в каждой области страны.

“Официально было зарегистрировано 1847 случаев, которые были лабораторно подтверждены”, — сказал Кузин.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,644 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, — 9,5 тысяч, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,1 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее.

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