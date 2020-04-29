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Степанов отреагировал на сегодняшнюю акцию протеста под Кабмином

Степанов отреагировал на сегодняшнюю акцию протеста под Кабмином

Киев  •  УНН

 • 16246 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Акция протеста, которая состоялась сегодня под стенами здания Кабинета министров, несет большой риск для всех ее участников из-за опасности коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Особенно опасным выглядит проведения массовых мероприятий. Большое скопление людей потенциально грозит новой вспышкой болезни и как следствие — продолжением карантина”, — сказал министр.

Он призвал всех политиков оставить в стороне политические баталии и сконцентрироваться на борьбе с COVID-19.

“Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина — это большая опасность не только для всех его участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусной болезнью, то риск заболеть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, а также в их семей и близких”, — подчеркнул Степанов.

Напомним, сегодня в Киеве возле Кабинета министров Украины проходит акция протеста малых предпринимателей.

По информации правоохранителей, в дежурную часть поступило сообщение от журналиста с места неподалеку о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности.

Украинские Национальные Новости

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