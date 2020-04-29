Степанов відреагував на сьогоднішню акцію протесту під Кабміном

“Особливо небезпечним виглядає проведення масових заходів. Велике скупчення людей потенційно загрожує новим спалахом хвороби і як наслідок — продовженням карантину”, — сказав міністр.

Він закликав усіх політиків залишити осторонь політичні баталії і сконцентруватись на боротьбі з COVID-19.

“Сьогоднішня акція протесту під стінами Кабміну — це велика небезпека не лише для всіх його учасників, а й для членів їх родин та близьких. Якщо серед протестуючих була хоча б одна людина, хвора на коронавірусну хворобу, то ризик захворіти є у всіх без виключення людей, які були серед протестуючих, а також у їх родин і близьких”, — підкреслив Степанов.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля Кабінету міністрів України проходить акція протесту малих підприємців.

За інформацією правоохоронців, у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.