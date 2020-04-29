Під Кабміном влаштували акцію протесту: поліція заявляє про "інцидент" з журналістом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві біля Кабінету міністрів України проходить акція протестів малих підприємців, також у чергову частину надійшло повідомлення від журналіста з місця неподалік про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.
Зазначається, що аби не допустити порушень громадського порядку, на місці перебувають працівники поліції Києва та військовослужбовці Національної гвардії.
“Сьогодні біля Кабінету Міністрів України група ініціативних громадян зібралася на акцію протесту. У зв’язку з цим поліція посилила заходи безпеки у центральній частині міста”, — сказано у повідомленні.
Як раніше повідомлялося у ЗМІ, під стінами Кабміну на вулиці Михайла Грушевського проходила акція протесту малих підприємців, під час якої вони автівками перекрили вулицю. У коментарі кореспонденту УНН у пресслужбі поліції Печерського району повідомили, що наразі рух вулицею Грушевського відновлено.
Окрім того, виконавча директорка в Інститут Масової Інформації (ІМІ) Оксана Романюк на своїй сторінці у Facebook писала, що у Києві під час протестів під будівлею Кабміну поліція "напала на журналістів та зламала їм техніку".
Водночас у столичній поліції заявили, що поліцейські встановлюють обставини інциденту за участю журналіста у Маріїнському парку. "У чергову частину надійшло повідомлення від журналіста "Громадського телебачення" про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності", - повідомили у поліції.
Як вказано, аби з’ясувати всі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Також зазначається, що проводиться перевірка, матеріали якої будуть передані до Державного бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні, 29 квітня, планує визначитися з відкриттям продовольчих ринків.