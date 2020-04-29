Под Кабмином устроили акцию протеста: полиция заявляет об "инциденте" с журналистом

Отмечается, что чтобы не допустить нарушений общественного порядка, на месте находятся работники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии.

"Сегодня у Кабинета Министров Украины группа инициативных граждан собралась на акцию протеста. В связи с этим полиция усилила меры безопасности в центральной части города", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось в СМИ, под стенами Кабмина на улице Михаила Грушевского проходила акция протеста малых предпринимателей, во время которой они автомобилями перекрыли улицу. В комментарии корреспонденту УНН в пресс-службе полиции Печерского района сообщили, что на данный момент движение по улице Грушевского возобновлено.

Кроме того, исполнительная директор в Институте Массовой Информации (ИМИ) Оксана Романюк на своей странице в Facebook писала, что в Киеве во время протестов под зданием Кабмина полиция "напала на журналистов и сломала им технику".

В то же время в столичной полиции заявили, что полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке. "В дежурную часть поступило сообщение от журналиста "Громадського телебачення" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности", - сообщили в полиции.

Как указано, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Также отмечается, что проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения.

Напомним, Кабмин сегодня, 29 апреля, планирует определиться с открытием продовольственных рынков.