Кабмін сьогодні планує визначитися з відкриттям продовольчих ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, фінансування держпідтримки мікропідприємництва та малого підприємництва та план формування територіальних громад кількох областей. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.
Також на засідання уряду 29 квітня анонсували розгляд питання про відкриття продовольчих ринків.
Зокрема, урядовці розглядатимуть проекти постанов, а саме про внесення змін до пункту 23 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обовʼязки, про внесення змін до деяких постанов Кабміну, про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва, про утворення територіального органу Національної поліції.
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Також планується розглянути проекти розпоряджень про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської, Луганської та Хмельницької областей, а також деякі питання забезпечення державного фінансового контролю в нафтогазовому комплексі.
На засіданні уряду також планують розглянути кілька проектів законів та кадрові питання.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект постанови про відновлення роботи 280 продовольчих ринків, що мають розглянути на засіданні уряду.