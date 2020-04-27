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Екрани між продавцями і покупцями та дезінфекція поверхонь: у МОЗ оприлюднили вимоги для відкриття ринків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект постанови про відновлення роботи 280 продовольчих ринків. Щоб їхня робота була безпечною необхідно, щоб і продавці, і відвідувачі були в масках, робився температурний скринінг, стояли антисептики, поверхні дезінфікували кожні три години, а самі приміщення наприкінці кожного робочого дня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

“На найближчому засіданні уряду будемо розглядати питання відновлення продовольчих ринків. Міністерство охорони здоров‘я підготувало відповідну Постанову.

Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю роботи ринків. Зараз планується відкриття понад 280 продовольчих ринків — тих, що взмозі будуть забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм”, — написав Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продовольчі ринки почнуть відкриватися вже цього тижня — Петрашко

Він зазначив, що це серйозний крок до послаблення карантину, тож необхідно дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків, а саме:

• допуск працівників, продавців та відвідувачів виключно в медичних масках або респіраторах, і обов’язковий безконтактний температурний скринінг;
• наявність на кожному вході на ринку антисептиків;
• не більше одного покупця на 10 м. кв;
• дезінфекція контактних поверхонь кожні три години;
• прибирання і дезінфекція всіх приміщень у кінці кожного робочого дня;
• відсутність стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територіях;
• відстань між робочими місцями продавців — не менше трьох метрів;
• захисні екрани між продавцями і покупцями.

Як раніше повідомляв УНН, Кабінет міністрів України розгляне відновлення роботи продовольчих ринків вже в цю середу, і якщо на ринках будуть дотримуватись всіх правил безпеки — вони можуть запрацювати вже цієї п’ятниці.

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