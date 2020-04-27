Экраны между продавцами и покупателями и дезинфекция поверхностей: в Минздраве обнародовали требования для открытия рынков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков. Чтобы их работа была безопасной необходимо, чтобы и продавцы, и посетители были в масках, делался температурный скрининг, стояли антисептики, поверхности дезинфицировали каждые 3 часа, а сами помещения в конце каждого рабочего дня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.