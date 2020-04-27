Зеленський: продовольчі ринки вже цієї п’ятниці можуть відновити роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кабінет міністрів України розгляне відновлення роботи продовольчих ринків вже в цю середу, і якщо на ринках будуть дотримуватись всіх правил безпеки – вони можуть запрацювати вже цієї п’ятниці. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що це відбудеться лише за умови дотримання всіх правил безпеки: "Робочі місця, заробіток громадян, зокрема малих фермерів, є дуже важливими. Але життя та здоров’я українців – понад усе".
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19. Розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду схвалив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії коронавірусу.