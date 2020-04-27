У Президента заявили, що уряд відпрацьовує можливість відкриття ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19. Розгляд цього питання на найближчому засіданні уряду схвалив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії коронавірусу, що відбулася під його головуванням, передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.
"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID-19 втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", – наголосив Зеленський.
Зазначається, що мова йде про понад 280 критих продовольчих ринків, які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків, механізму їхнього безпечного функціонування та чітких санкцій за недотримання правил потрібно розглянути вже у середу, щоб почати відкривати ринки до кінця цього тижня.
Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив обмежувальні заходи у державі до 11 травня.