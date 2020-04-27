Зеленский: продовольственные рынки уже в эту пятницу могут возобновить работу

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кабинет министров Украины рассмотрит возобновление работы продовольственных рынков уже в эту среду, и если на рынках будут соблюдать все правила безопасности - они могут заработать уже в эту пятницу. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.