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Степанов объяснил, почему Украина может выделить в целом лишь 52 тыс. коек для больных COVID-19

Степанов объяснил, почему Украина может выделить в целом лишь 52 тыс. коек для больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12984 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина может выделить в общей сложности до 52 тыс. коек для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19, так как у медсистемы есть предел как по количеству коек, так и по количеству медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Максимальное количество может быть 52 тысячи. Чем обусловлено это максимальное количество? Потому что наша медицинская система не резиновая, у нее есть предел, как по количеству коек, которые мы можем отвести под лечения этой болезни, так и в связи с тем, что у нас ограниченное количество наших медицинских работников, и это тот человеческий ресурс, специалисты, люди, которых надо готовить, которых нельзя просто взять его с улицы и поставить у кровати больного", - заявил министр.

Он отметил, что уверен в украинских врачах, но им нужна помощь населения, чтобы остановить количество больных, которое увеличивается каждый день.

"Если продолжить о готовности нашей системы, то сейчас было дано Минздраву соответствующее распоряжение в регионы еще две недели назад. Что мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в больницах Украины находится 25 424 пациента, у которых либо уже подтверждено COVID-19, или которые имеют подозрение на заболевание.

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