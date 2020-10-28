Степанов объяснил, почему Украина может выделить в целом лишь 52 тыс. коек для больных COVID-19

"Максимальное количество может быть 52 тысячи. Чем обусловлено это максимальное количество? Потому что наша медицинская система не резиновая, у нее есть предел, как по количеству коек, которые мы можем отвести под лечения этой болезни, так и в связи с тем, что у нас ограниченное количество наших медицинских работников, и это тот человеческий ресурс, специалисты, люди, которых надо готовить, которых нельзя просто взять его с улицы и поставить у кровати больного", - заявил министр.

Он отметил, что уверен в украинских врачах, но им нужна помощь населения, чтобы остановить количество больных, которое увеличивается каждый день.

"Если продолжить о готовности нашей системы, то сейчас было дано Минздраву соответствующее распоряжение в регионы еще две недели назад. Что мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в больницах Украины находится 25 424 пациента, у которых либо уже подтверждено COVID-19, или которые имеют подозрение на заболевание.